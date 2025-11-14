Home Costa d'argentoDoppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Doppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

I lavori sono in programma mercoledì 19 e giovedì 20 novembre

di Redazione
Capalbio (Grosseto). La prossima settimana AdF sarà al lavoro a Capalbio per due interventi di manutenzione sulla rete idrica.

I lavori

Mercoledì 19 novembre, per lavori in via Abruzzo, dalle 10.30 alle 12.30 possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in circonvallazione Berlinguer, località Nunziatella, piazza Aldo Moro, strada Litoranea, strada Macchiatonda, strada statale Aurelia, via Abruzzo, via Emilia, via Lazio, via Marche, via Piemonte, via Sardegna, via Toscana, via Umbria, via Valmarina. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

Giovedì 20 novembre, per un intervento in S.P 93 Pedemontana, dalle 9 alle 11 possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Roma, via Napoli, via Torino, via Venezia, via Milano, via Genova, via Bari, S.P 93 Pedemontana, strada Barucola, piazza della Repubblica, località Poggetti, circonvallazione Trieste. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

