Un weekend ricco di eventi in paese e nella frazione: il programma completo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia.

Il programma

Si parte venerdì 14 novembre con un nuovo incontro del “Patentino dell’ospitalità” che, con Mauro Santinato, specialista in marketing e sales per l’ospitalità, affronterà il tema del fare ospitalità in un mercato turistico in continuo cambiamento. Appuntamento alle 17 in sala del Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia.

Per venerdì, alle 18.30, all’Hotel Approdo, il Lions Club Castiglione della Pescaia organizza un incontro con il dottor Dario Fabbri, analista e giornalista esperto di geopolitica, dal titolo “Capire il mondo attraverso la geopolitica”. Un appuntamento da non perdere per chi vuole approfondire i grandi temi del nostro tempo e comprendere come le strategie delle grandi potenze influenzano gli equilibri internazionali e la storia di oggi.

Nei musei di Castiglione della Pescaia torna domenica 16 novembre “Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo”, la manifestazione nazionale promossa da KidPass per avvicinare le famiglie ai musei e al piacere di leggere insieme ai bambini, giunta alla sua VII edizione.

Al Museo archeologico di Vetulonia, alle 11, visita guidata animata da letture e da attività tattili e creative con “Vivere nell’antica Vatluna. In visita con Larth e Velia”: un viaggio speciale tra le storie, la cultura e i tesori dell’antica Vetulonia, pensato per tutti, nessuno escluso. Anche quest’anno, l’iniziativa si svolgerà in partenariato con l’Ens – Ente nazionale sordi, sezione di Grosseto, che offrirà il servizio di interpretariato Lis per rendere l’attività accessibile a tutti i bambini e alle famiglie non udenti.

Al Museo della Casa Rossa Ximenes letture e giochi per bambini, a partire dalle 10.30, con “Le fiabe della Casa Rossa”.

Per domenica, gli Amici di Vetulonia Aps e il Comitato per la Vita – OdV di Grosseto invitano ad una giornata speciale tra storia, natura e solidarietà. “Vetulonia per tutti” sarà una piacevole passeggiata sull’anello di Vetulonia, nel bosco e nel borgo storico, con pranzo al sacco, visita al Museo archeologico e una lotteria benefica. Il ricavato sarà devoluto dal Comitato per la Vita all’acquisto di un aggiornamento software dotato di Intelligenza Artificiale per la Radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il ritrovo per la partenza è alle 10 in piazza Vetluna, a Vetulonia.