Home AmiataStudente contrae la tubercolosi, la Asl: “Non ci sono rischi rilevanti di contagio”
AmiataCronacaCronaca AmiataCronaca Grosseto

Studente contrae la tubercolosi, la Asl: “Non ci sono rischi rilevanti di contagio”

Il Dipartimento di Prevenzione sta avvisando i contatti stretti del soggetto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Arcidosso (Grosseto). In seguito a segnalazione di un caso di tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta l’Istituto di istruzione superiore nel comune di Arcidosso e residente nel convitto di pertinenza del suddetto istituto, l’Azienda Usl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione.

Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: ciò non di meno il Dipartimento di prevenzione di Asl Toscana sud est, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sui contatti individuati come stretti in un’ottica di massima precauzione.

Tale sorveglianza consiste nell’esecuzione del test di Mantoux a tutti i contatti sopra richiamati, tale esame è di semplice esecuzione: consiste nell’inoculare un derivato proteico purificato (tubercolina) nell’avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il bacillo tubercolare.

“È doveroso precisare che l’eventuale esito positivo non è significativo di malattia in atto, ma permette di programmare successivi approfondimenti diagnostici ed un eventuale trattamento farmacologico – si legge in una nota della Asl -. Gli effetti collaterali del test sono in generale di nullo/scarsissimo rilievo.  Si precisa che tutti i soggetti individuati come contatti stretti saranno contattati dal personale del Dipartimento di Prevenzione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sfreccia ad alta velocità in centro con l’auto:...

37enne si toglie la vita dopo aver ricevuto...

Auto esce di strada e si ribalta in...

Aggredì un avvocato sotto casa e gli spaccò...

Spaccio di droga: Carabinieri e “Cacciatori di Calabria”...

“Vado per vedove”: la commedia in scena al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: