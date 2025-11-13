Ruota panoramica, pista di ghiaccio e casa di Babbo Natale: Grosseto si illumina per le festività

Grosseto. Il Comune di Grosseto anche quest’anno organizza molte iniziative dedicate al Natale: interessato tutto il centro storico.

Le iniziative

Sabato 15 novembre, alle 18, evento inaugurale con il countdown e l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo e l’esibizione di un duo musicale ad allietare il momento clou e il resto della serata fino alle 19.30. A seguire, la parata su corso Carducci con la Girlesque band, prima e unica street band italiana tutta al femminile, e lo spettacolo “Christmas Nutcracker”, per arrivare fino all’installazione intitolata “Le mani della vita” con il countdown e l’accensione.

La Girlesque band si esibirà in tutto il centro storico fra le varie installazioni luminose che accompagneranno la vita cittadina per tutta la durata delle festività natalizie.

In particolare, troveremo l’installazione scenografica tridimensionale dedicata a Walt Disney in piazza Baccarini, venticinque alberi larix illuminati lungo il corso Carducci, lo skate kriss, un Babbo Natale in 3D con seduta in piazza Dante, le renne natalizie in piazza Gioberti, l’orsetto Teddy e pacchi regalo in piazza Socci, vari selfie-point per allietare la passeggiata di coloro che si recheranno durante i giorni di festa, il videomapping di piazza del Duomo e di piazza Dante, la ruota panoramica e pista di pattinaggio sul ghiaccio prossimamente in piazza De Maria, due sfilate del circo bianco del 7 e 21 dicembre e varie altre manifestazioni alla Cavallerizza in via di organizzazione, per rendere vivo il centro storico.

La casa di Babbo Natale

Grazie alla collaborazione con l’Istituzione Le Mura, cittadini e turisti avranno la possibilità di visitare, con ingresso gratuito dal 15 novembre al 24 dicembre, la galleria del bastione Maiano nel complesso delle Mura medicee, recentemente riqualificato, dove è stato allestito il “Magico mondo di Babbo Natale”. A tal proposito, i giorni e l’orario di apertura della casa di Babbo Natale sono dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso) nei giorni: 15 e 16 novembre; 22 e 23 novembre; 29 e 30 novembre; 6,7 e 8 dicembre; 13 e 14 dicembre; 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre.

In attesa della fine dei lavori di restauro al Cassero, il fascino delle Mura rivivrà con un allestimento evocativo: all’interno della galleria sarà infatti possibile visitare il regno di ghiaccio, la baita degli elfi, la stanza della fata dei boschi e la sala con Babbo Natale pronto ad attendere i bambini. Questo è soltanto un anticipo di quello che sarà il Natale 2026 a Grosseto, dove al bastione Maiano si aggiungeranno ulteriori spazi e ritornerà protagonista tutto il baluardo della Fortezza, riqualificato e riconsegnato ai cittadini e alle famiglie come simbolo grossetano ed emblema dell’identità e della storia cittadina.

Le dichiarazioni

“Un Natale sempre più ricco di eventi, di colori e di luci, grazie anche al contributo dei nostri sponsor Conad e Enegan – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, oltre al fondamentale sostegno del Centro commerciale naturale del centro storico ‘CentriAmo Grosseto’. Ci aspettano delle festività magiche. Abbiamo anticipato all 15 novembre l’accensione delle luminarie: una scelta che si è rivelata vincente, in quanto Grosseto si posiziona al terzo posto, dopo Arezzo ed Empoli, in Toscana per l’attività degli eventi di Natale”.

“Ema Allestimenti di Empoli ha provveduto all’installazione delle attrazioni natalizie in centro – spiega l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini -. Abbiamo già altre idee per il Natale 2026, a cui inizieremo a pensare da marzo. Per quanto riguarda queste festività, siamo ancora in via di allestimento. In piazza De Maria arriverà a breve una ruota panoramica; inoltre, sempre in questa zona, allestiremo una pista di ghiaccio. Ci saranno due sfilate del Circo bianco. Decine e decine di persone hanno collaborato all’organizzazione delle iniziative e delle luminarie: Sistema, con i suoi operai e i dirigenti;: l’associazione ‘CentriAmo Grosseto’, con il suo presidente Alberto Macchi, che è riuscita a rivitalizzare i commercianti del centro storico; la ditta Simiani, che ha pensato alle luminarie, per le quali c’è stata una maggiore adesione rispetto al passato e più vie del centro saranno quindi addobbate. Sarà un Natal bello, importante e significativo”.

“Siamo contenti che sul Natale ci sia stato un investimento sempre maggiore da parte dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Negli anni scorsi, la Casa di Babbo Natale al Cassero ha garantito 10mila partecipanti paganti. Vogliamo puntare sempre più su questo periodo dell’anno per incrementare il turismo: rientra in questo obiettivo anche l’accensione anticipata delle luminarie al 15 novembre. Inoltre, inaugureremo le troniere al Bastione Maiano: finalmente siamo arrivati alla loro apertura e saranno a disposizione anche per altri eventi futuri”.

“Se oggi Grosseto è al terzo posto in Toscana come iniziative natalizie è grazie anche a ‘Natale al Cassero’, organizzato da noi negli anni scorsi – sottolinea Alessandro Capitani, presidente dell’istituzione Le Mura -. Nel 2026 ci saranno iniziative più belle ed importanti al Cassero ristrutturato, al Bastione Maiano e alla Cavallerizza. Quest’anno, noi gestiremo la casa di Babbo Natale al Bastione Maiano e alcuni spettacoli alla Cavallerizza”.

“Ringrazio il Comune e gli sponsor – aggiunge Alberto Macchi, presidente di ‘CentriAmo Grosseto’, centro commerciale naturale del centro storico -. E’ il mio primo Natale da presidente dell’associazione e abbiamo avuto una risposta importante da parte dei commercianti. E’ necessario che ognuno faccia la sua parte per rendere sempre più accogliente il cuore della città, che è il nostro centro storico. Il commercio all’interno delle Mura è differente, è un’esperienza più coinvolgente rispetto allo shopping online o nei centri commerciali”

Nella foto, da sinistra a destra: Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura, Bruno Ceccherini, assessore alle attività produttive, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Alberto Macchi, presidente dell’associazione “CentriAmo Grosseto”, Luca Agresti, assessore alla cultura, Anna Bonelli, funzionaria del Comune.