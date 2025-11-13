Rifiuti, telefonate a tappeto del Comune ai cittadini: “Obbligatorio ritirare la 6Card”

Grosseto. Chiamate “a tappeto”: è un’operazione capillare quella annunciata dall’assessorato all’ambiente guidato da Erika Vanelli per sollecitare il ritiro delle 6card utili per conferire in modo adeguato i rifiuti neii cassonetti intelligenti.

“Ancora molti grossetani – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambienti Erika Vanelli – ci risultano sprovvisti della 6card. Abbiamo così deciso l’avvio di un’azione concreta e che potesse dare risultati immediati: per questo i nostri uffici stanno effettuando una serie di telefonate a tutti i cittadini che risultano sprovvisti di tessera per il conferimento dei rifiuti. Li invitiamo a ritirarla e diamo loro informazioni utili sulla procedura, che è semplice e del tutto gratuita”.

A margine di ogni telefonata fatta dall’ufficio Ambiente non vengono richiesti né pagamenti di alcun importo, né dati personali di alcun tipo, visto che quelli utili sono già in possesso dell’Ente. Il Comune pertanto raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione a questi due aspetti. L’invito è, ancora una volta, quello di ritirare le 6Card il prima possibile.

“È molto importante – concludono Vivarelli Colonna e Vanelli – adempiere all’obbligo di ritiro della tessera, in modo che ogni utenza abbia la propria tessera, così da rendere il servizio di raccolta dei rifiuti tramite cassonetti informatizzati maggiormente efficiente”.