Home AttualitàRifiuti, telefonate a tappeto del Comune ai cittadini: “Obbligatorio ritirare la 6Card”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Rifiuti, telefonate a tappeto del Comune ai cittadini: “Obbligatorio ritirare la 6Card”

A margine di ogni telefonata fatta dall'ufficio Ambiente non vengono richiesti né pagamenti di alcun importo, né dati personali

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 22 views

Grosseto. Chiamate “a tappeto”: è un’operazione capillare quella annunciata dall’assessorato all’ambiente guidato da Erika Vanelli per sollecitare il ritiro delle 6card utili per conferire in modo adeguato i rifiuti neii cassonetti intelligenti.

“Ancora molti grossetani – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambienti Erika Vanelli ci risultano sprovvisti della 6card. Abbiamo così deciso l’avvio di un’azione concreta e che potesse dare risultati immediati: per questo i nostri uffici stanno effettuando una serie di telefonate a tutti i cittadini che risultano sprovvisti di tessera per il conferimento dei rifiuti. Li invitiamo a ritirarla e diamo loro informazioni utili sulla procedura, che è semplice e del tutto gratuita”.

A margine di ogni telefonata fatta dall’ufficio Ambiente non vengono richiesti né pagamenti di alcun importo, né dati personali di alcun tipo, visto che quelli utili sono già in possesso dell’Ente. Il Comune pertanto raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione a questi due aspetti. L’invito è, ancora una volta, quello di ritirare le 6Card il prima possibile.

“È molto importante – concludono Vivarelli Colonna e Vanelliadempiere all’obbligo di ritiro della tessera, in modo che ogni utenza abbia la propria tessera, così da rendere il servizio di raccolta dei rifiuti tramite cassonetti informatizzati maggiormente efficiente”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Contributo affitto 2025: approvata la graduatoria provvisoria

Ruota panoramica, pista di ghiaccio e casa di...

Riapre il supermercato Conad in città: un punto...

37enne si toglie la vita dopo aver ricevuto...

“Oggi come allora. Allora come oggi”: la città...

Promozione delle imprese: Confesercenti e Centro commerciale naturale...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: