“Oggi come allora. Allora come oggi”: la città celebra la Polizia locale

Follonica (Grosseto). In occasione della ricorrenza di San Leopoldo, patrono della città di Follonica, l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza all’evento “Oggi come allora. Allora come oggi”, cerimonia del Corpo della Polizia locale, che si terrà sabato 15 novembre al Teatro Fonderia Leopolda, secondo il seguente programma:
- ore 10.30 – Arrivo delle autorità al Teatro Fonderia Leopolda;
- ore 11.00 – Benedizione dei veicoli in uso al Corpo;
- ore 11.15 – Cerimonia celebrativa della ricorrenza con i saluti del sindaco e intervento del Comandante della Polizia locale.
Alla manifestazione sarà presente la banda cittadina Filarmonica “G. Puccini”, che si esibirà per accompagnare i festeggiamenti.