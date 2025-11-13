Home CinemaNuovo cinema Tirreno: il programma del weekend
Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

In sala saranno proiettati "Per te", "Il sentiero azzurro" e "Cinque secondi"

di Redazione
Grosseto. Questo weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige saranno proiettati “Per te” di Alessandro Aronadio, “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro e “Cinque secondi” di Paolo Virzì, mentre domenica 16 novembre, alle 17, ci sarà “I vizi capitali”, lo storytelling teatrale a cura di Giacomo Moscato (ingresso libero con offerta alimentare per la Caritas locale).

Il programma

“Per te” sarà in sala venerdì 14 alle 16.30 e sabato 15 novembre alle 18.45, mentre “Il sentiero azzurro” sarà previsto per venerdì 14 alle 18.45 (versione originale con sottotitoli in italiano) e sabato 15 novembre alle 21. “Cinque secondi” di Virzì, invece, sarà proiettato venerdì 14 alle 21, sabato 15 alle 16.30 e domenica 16 novembre alle 21.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

