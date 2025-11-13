Home Colline Metallifere“Le frazioni al centro”: incontro pubblico del Comune sui prossimi interventi di rigenerazione urbana
Venerdì 14 novembre, alle 17, al centro polivalente di Prata

Massa Marittima (Grosseto). “Le frazioni al centro” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Massa Marittima, che si terrà venerdì 14 novembre, alle 17, al centro polivalente di Prata (ex mattatoio), per parlare dei prossimi interventi di rigenerazione urbana che interesseranno Niccioleta, Prata e Tatti.

Gli interventi sono resi possibili grazie ai finanziamenti regionali ottenuti dal Comune di Massa Marittima nell’ambito del Programma regionale per la rigenerazione urbana dei Comuni della Toscana diffusa: un progetto dal titolo “I margini al centro, percorsi di comunità e riconnessione degli spazi, processi di rigenerazione della periferia collinare” ha infatti consentito di ottenere 580mila euro a fondo perduto, cui si aggiungono 170mila euro di cofinanziamento comunale, per un totale di 750mila euro destinati ai lavori nelle frazioni. A questi si sommano ulteriori 300mila euro di contributo straordinario regionale per la realizzazione del Memoriale di Niccioleta, portando l’investimento complessivo oltre 1 milione di euro.

A illustrare i progetti saranno Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Maurizio Giovannetti, assessore ai lavori pubblici del Comune di Massa Marittima; Lorenzo Balestri, assessore al decentramento del Comune di Massa Marittima; Sabrina Martinozzi, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Massa Marittima; Paola Pierotti, Rup dell’Ufficio tecnico del Comune di Massa Marittima; Conti & Claus, studio di architettura e design di Massa Marittima.

L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni di Massa Marittima come libero Comune.

