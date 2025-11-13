Il Controllo dei Vicinato compie dieci anni: “Impegno costante per sicurezza e solidarietà tra cittadini”

Grosseto. Il Controllo del Vicinato a Grosseto festeggia quest’anno dieci anni di attività, un traguardo importante che testimonia l’impegno costante dei cittadini nel promuovere una cultura della collaborazione, della prevenzione e della sicurezza partecipata.

Nato nel 2015 come iniziativa spontanea di residenti desiderosi di contribuire alla tutela del proprio quartiere, il progetto si è progressivamente diffuso in tutta la città e nelle frazioni, diventando un punto di riferimento per il dialogo tra i cittadini, le Forze dell’Ordine e le istituzioni locali.

“Dieci anni fa abbiamo creduto nella forza del vicinato, nella possibilità che l’attenzione reciproca potesse rendere le nostre strade più sicure e solidali. Oggi possiamo dire che quel sogno è diventato una realtà concreta – dichiara il fondatore Sergio Rubegni, referente dell’associazione Controllo del Vicinato per Grosseto Comune -. È fondamentale evitare azioni illegali come ronde, pedinamenti o interventi personali, e comunicare esclusivamente tramite i canali ufficiali”.

Il primo gruppo costituito è il Controllo del Vicinato Chiocciolaia-Cernaia-Squadre Basse, creato e coordinato da Luigi Ciccone; quello più numeroso, con circa 400 aderenti, è il Controllo del Vicinato L’Oliveto, creato e coordinato dal dottor Paolo Madrucci.

Il Controllo del Vicinato di Grosseto, a cominciare dal 2015, ha raggiunto i seguenti obiettivi:

ottenimento del protocollo d’intesa sul Controllo del Vicinato in ambito comunale siglato tra sindaco e Prefetto;

firma di una lettera d’intenti tra sindaco di Grosseto e associazione Controllo del Vicinato;

firma di un vademecum operativo per i coordinatori tra sindaco di Grosseto e delegato per Grosseto di Associazione Controllo del Vicinato;

conferimento di delega da parte del sindaco ad Amedeo Vasellini per i rapporti con i Gruppi del Vicinato.

I gruppi costituiti dall’associazione Controllo del Vicinato, a far data da 2015, a Grosseto Comune sono 26, di seguito l’elenco, in ordine alfabetico, complessivo: Alberese, Barbaruta, Braccagni-Montepescali, Casotto dei Pescatori, Chiocciolaie-Cernaia-Squadre Basse, Grosseto Aurelia Antica-Stadio-Gorarella, Grosseto-Barbanella-Verde Maremma, Grosseto centro storico, Grosseto corso Carducci-Piazza Dante, Grosseto L’Oliveto, Grosseto Parco diversivo, Grosseto piazza Albegna, Grosseto piazza Caduti Polizia di Stato, Grosseto piazza Indipendenza-via Ginori, Grosseto piazza Rosselli, Grosseto Quattro Poderi, Grosseto via Mazzini-Piazza del Sale, Grosseto via Roma, Grosseto via Zircone, Grosseto vie Saffi – Solferino, Grosseto zona artigianale nord, Marina di Grosseto, Principina Mare, Rispescia, Roselle-via Senese, Versegge.

Creare un Gruppo del Vicinato a Grosseto è molto semplice, per ricevere informazioni è sufficiente scrivere all’indirizzo e-mail buonvicinatogrosseto@gmail.com o chiamare il numero telefonico 339.7239258, oppure consultare il sito web nazionale all’indirizzo https://www.acdvevents.it/.