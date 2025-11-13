Grosseto intitola un’area verde a Laura Ferretti: cerimonia in memoria della pittrice grossetana

Grosseto. Sabato 15 novembre, alle 15.30, avrà luogo l’intitolazione dell’area verde tra via Senese e via Inghilterra alla pittrice Laura Ferretti.

La pittrice

La pittrice maremmana ha raccontato attraverso i suoi paesaggi la profondità spirituale della sua terra, trasformando la natura in simbolo di vita e introspezione. La sua arte, dominata da luce e colore, unisce tecnica e sentimento, fondendo morbidezza e forza espressiva. Ha esplorato anche il sacro, con opere dedicate alla Vergine Maria e alla fede quotidiana, collocate in importanti chiese toscane e venete. Con il progetto “Profonde radici: gli Etruschi e il loro mondo” ha celebrato le origini culturali della Maremma in mostre internazionali, da Cardiff a New York.

Diversamente dagli artisti sperimentali, Ferretti appartiene alla categoria degli artisti intimisti, in cui biografia e arte si fondono in una profonda osmosi: ogni dipinto è un racconto del suo vissuto, del suo dolore e della sua gioia. Nei suoi cicli pittorici emergono la forza del carattere, la fede autentica e l’amore per la sua terra. Riconosciuta con premi e onorificenze, ha rappresentato l’arte toscana nel mondo.

Scomparsa nel 2019, continua a essere ricordata con eventi, pubblicazioni e retrospettive dedicate al suo “viaggio nel colore”.