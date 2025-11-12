Home CinemaThe Space Cinema: Ambra Sabatini incontra il pubblico prima del docufilm dedicato alla sua vita
The Space Cinema: Ambra Sabatini incontra il pubblico prima del docufilm dedicato alla sua vita

L'iniziativa è in programma martedì 25 novembre

di Redazione
Grosseto. Prosegue al The Space Cinema Grosseto la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.

Martedì 25 novembre, infatti, alle 18.30, Ambra Sabatini saluterà gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del docufilm “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo”, dedicato alla straordinaria storia dell’atleta paralimpica.

Il docufilm, della durata di 60 minuti, ripercorre le tappe più significative della vita di Ambra Sabatini: dall’incidente che nel 2019 le ha cambiato la vita alla medaglia d’oro e record mondiale conquistati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, fino alle recenti sfide internazionali, tra cui la Paralimpiade di Parigi 2024. Un racconto autentico e coinvolgente, che affronta temi fondamentali come la resilienza, l’inclusione e la valorizzazione della diversità, offrendo spunti importanti per le nuove generazioni.

Il film, diretto da Mattia Ramberti, è una coproduzione Giffoni Innovation Hub e BlackBox Srl, realizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che ha scelto Ambra Sabatini come testimonial per le sue campagne sulla sicurezza stradale. Il progetto ha visto inoltre il supporto di Accenture Song.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al link dedicato https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1004/HO00003056/39120 oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

