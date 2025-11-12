Home FollonicaSalute e igiene alla scuola dell’infanzia: i bambini imparano a lavarsi correttamente denti e mani
Salute e igiene alla scuola dell’infanzia: i bambini imparano a lavarsi correttamente denti e mani

Follonica (Grosseto). Martedì 11 novembre si è svolto alla scuola dell’infanzia “Il Fontino” il secondo incontro del percorso educativo dedicato alla salute e all’igiene promosso dalla farmacia comunale di Follonica. I bambini di cinque anni hanno partecipato a giochi e attività pratiche per imparare a lavare correttamente denti e mani, scoprendo come prevenire batteri e carie nella quotidianità.

La mattinata è stata guidata dall’igienista dentale Chiara Dingacci e dai dentisti Emanuele e Guido Dingacci. Presenti anche Paola Venezia, consigliere comunale e dentista, e la dottoressa Maddalena Colicci, medico e membro del CdA delle farmacie comunali di Follonica.

Paola Venezia ha dichiarato: “Ogni volta i bambini mostrano curiosità e voglia di imparare. Come amministrazione comunale appoggeremo sempre progetti dedicati al bene della comunità.”

La dottoressa Maddalena Colicci ha spiegato: “Crediamo che la prevenzione insegnata ai più piccoli possa diventare la salute dei più grandi. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra le istituzioni possa davvero fare la differenza e contribuire a migliorare la qualità della nostra comunità”.

Il prossimo incontro si terrà martedì 19 novembre alle 17, alla Sala Tirreno, dal titolo ” Sviluppo comunicativo, linguistico e psicologico nella prima e seconda infanzia”. L’iniziativa è aperta al corpo docente e alle famiglie dei bambini da 0 a 7 anni e sarà comunicata una data di screening gratuito.

