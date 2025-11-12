“Patentino dell’ospitalità”: un incontro per parlare dei cambiamenti del mercato turistico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Fare ospitalità in un mercato turistico in continuo cambiamento” è il tema del prossimo incontro del “Patentino dell’ospitalità”, il percorso formativo del Comune di Castiglione della Pescaia dedicato ad operatori del turismo, cittadini e tutti coloro che quotidianamente contribuiscono all’accoglienza e alla promozione del territorio, che si svolgerà venerdì 14 novembre alle 17 nella sala del Consiglio comunale in piazza Garibaldi.

Un momento di crescita e confronto importante per chi vive e fa vivere Castiglione della Pescaia, un’occasione per riflettere e confrontarsi sul futuro del turismo con uno dei massimi esperti del settore, Mauro Santinato, specialista in marketing e sales per l’ospitalità.

«Il “Patentino dell’ospitalità” – afferma l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – rappresenta un percorso di crescita condivisa per la nostra comunità. Avere con noi un professionista come Mauro Santinato è un’opportunità preziosa per confrontarci con chi conosce a fondo le dinamiche di un settore in continua evoluzione. Castiglione della Pescaia vuole continuare a distinguersi per la qualità dell’accoglienza e per la capacità di innovare, valorizzando le persone e le esperienze che rendono unico il nostro territorio».

Con oltre 40 anni di esperienza, Mauro Santinato è un punto di riferimento nel marketing & sales per l’ospitalità, offrendo consulenza e formazione a catene alberghiere di prestigio internazionale. Founder e Ceo di Teamwork Hospitality, è editore di “we:ll magazine” e partner strategico di Hotelperformance, Hospitality Project e Thrends, dimostrando una profonda influenza sul mercato. Riconosciuto per la sua capacità di innovare, ha ideato eventi di successo che hanno ridefinito l’offerta turistica e creato valore per le aziende del settore.

Potersi confrontare con chi ha tanta esperienza nel settore sarà sicuramente motivo di crescita per la comunità castiglionese e opportunità di individuare nuove attività per far conoscere il territorio.