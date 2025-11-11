Scontro alla rotatoria: auto si ribalta su un fianco, conducente intrappolato all’interno

Grosseto. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, a Grosseto.
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un furgone e un’auto si sono scontrati nei pressi della rotatoria in viale Uranio, all’incrocio con via Cavalcanti.
Nell’urto, la vettura si è ribaltata sul fianco sinistro intrappolando all’interno il conducente.
La squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto intervenuta sul posto ha immediatamente estratto il ferito, rimuovendo il parabrezza anteriore, ed ha provveduto a posizionarlo sulla barella spinale in dotazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell’incidente poco dopo.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto rientro in caserma dopo la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente.