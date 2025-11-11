Home Cultura & Spettacoli“Fiamme sulla laguna”: nuovo appuntamento con “L’aperitivo letterario”
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Fiamme sulla laguna”: nuovo appuntamento con “L’aperitivo letterario”

Giovedì 13 novembre, alle 18.30, al Polo culturale Le Clarisse torna l'appuntamento con la letteratura

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Nuovo appuntamento con “L’aperitivo letterario” al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Giovedì 13 novembre, alle 18.30, Fulvia Perillo presenterà “Fiamme sulla laguna”, la graphic novel di Gualtiero Della Monaca, Marco Cosentino e Carlo Rispoli, edito da Effigi.

Il libro

Il volume riporta alla luce una pagina affascinante e poco conosciuta della storia maremmana: l’assedio di Orbetello del 1646, quando centocinquanta navi francesi tentarono di conquistare la roccaforte spagnola dello Stato dei Presidi. Una battaglia epica e dimenticata che rivive attraverso tavole dal grande impatto visivo e una narrazione capace di intrecciare verità storica e leggenda.

Fiamme sulla laguna è una graphic novel che unisce divulgazione e spettacolarità, pensata per chi ama il fumetto storico e le grandi storie illustrate.

L’incontro, ospitato dal Polo culturale Le Clarisse e organizzato in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”, sarà accompagnato da un aperitivo curato da Podere 414. L’ingresso (limitato a 50 persone) costa tre euro, due euro il biglietto ridotto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Presentato il calendario 2026 dei Carabinieri: è dedicato...

Scontro alla rotatoria: auto si ribalta su un...

Tour Music Fest: il cantatore maremmano Ivan Francesco...

Dal nord Europa alla Trappola: le gru scelgono...

La Toscana ha una nuova Giunta regionale: Leonardo...

Al via l’esercitazione Mangusta 2025

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: