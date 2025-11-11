Ciclovia Tirrenica, lavori per il ponte: chiusa una corsia della strada delle Collacchie

Grosseto. A partire da domani (12 novembre), sino al 10 febbraio 2026, la corsia di destra in direzione Castiglione della Pescaia – Marina di Grosseto della strada provinciale 158 delle Collacchie, presso il ponte a Fiumara, sarà interessata da lavori connessi alla realizzazione delle opere di fondazione del ponte di collegamento della Ciclovia Tirrenica.

Il traffico sarà dunque regolato da semafori provvisori e sarà istituito un senso unico alternato.

L’amministrazione di Grosseto, in concerto con quella provinciale e quella comunale di Castiglione della Pescaia, invita i cittadini a prestare la massima prudenza nella guida e attenzione al rispetto della segnaletica stradale.

Foto di repertorio