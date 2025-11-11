Home Castiglione della PescaiaCiclovia Tirrenica, lavori per il ponte: chiusa una corsia della strada delle Collacchie
Castiglione della PescaiaGrossetoNotizie dagli Enti

Ciclovia Tirrenica, lavori per il ponte: chiusa una corsia della strada delle Collacchie

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 40 views

Grosseto. A partire da domani (12 novembre), sino al 10 febbraio 2026, la corsia di destra in direzione Castiglione della Pescaia – Marina di Grosseto della strada provinciale 158 delle Collacchie, presso il ponte a Fiumara, sarà interessata da lavori connessi alla realizzazione delle opere di fondazione del ponte di collegamento della Ciclovia Tirrenica.

Il traffico sarà dunque regolato da semafori provvisori e sarà istituito un senso unico alternato.

L’amministrazione di Grosseto, in concerto con quella provinciale e quella comunale di Castiglione della Pescaia, invita i cittadini a prestare la massima prudenza nella guida e attenzione al rispetto della segnaletica stradale.

Foto di repertorio

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Chiusi gli uffici dei servizi demografici ed elettorali:...

Scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici...

Pulizia della spiaggia: contributo del Comune al Wwf

“Maramad. Voci della provincia”: un seminario sul fondatore...

“Progetti speciali”: contributo del Comune alla Fondazione Polo...

“Mi piaccio così non ho bisogno di droghe”:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: