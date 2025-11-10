Home Colline MetallifereUn nuovo defibrillatore nella frazione: è stato donato al Comune in memoria di Luca Betti
Un nuovo defibrillatore nella frazione: è stato donato al Comune in memoria di Luca Betti

Il Dae sarà a disposizione dei cittadini e dei visitatori, contribuendo a rendere Bagno di Gavorrano un luogo ancora più sicuro

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). La comunità di Gavorrano si arricchisce di un nuovo strumento di sicurezza: un defibrillatore semiautomatico (Dae) donato dalla famiglia di Luca Betti, scomparso prematuramente la scorsa primavera all’età di 53 anni. Il dispositivo è stato installato a Bagno di Gavorrano, luogo a cui Luca era profondamente legato e che amava definire “il posto più bello del mondo”.

Con questo gesto, la famiglia Betti ha voluto ricordare Luca attraverso un segno concreto di attenzione verso gli altri e di amore per la sua comunità.

Il Dae sarà a disposizione dei cittadini e dei visitatori, contribuendo a rendere Bagno di Gavorrano un luogo ancora più sicuro.

Il sindaco Stefania Ulivieri ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, la propria riconoscenza:  «Ringraziamo di cuore la famiglia Betti per questo dono prezioso, che rappresenta un nuovo gesto di amore per Gavorrano da parte di Luca. La sua generosità e il suo legame con questa terra continueranno a vivere attraverso un’iniziativa che può salvare vite umane. È un modo bello e profondo per ricordarlo, nel segno della solidarietà e dell’impegno verso la comunità».

