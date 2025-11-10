“Puliamo Follonica”, LiberaMente: “Pronti a sostenere le iniziative dell’associazione”

Follonica (Grosseto). “Durante la presentazione della nostra associazione, abbiamo ascoltato molti nostri concittadini che hanno rappresentato piccoli e grandi problemi, ma hanno anche dimostrato, con il loro impegno, come si possono trovare soluzioni e fare proposte per migliorare la qualità della vita della nostra città”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione culturale di Follonica LiberaMente.

“Potremmo fare molti esempi degni di nota, ma abbiamo voluto approfondirne uno che rispecchia in pieno il concetto di ‘cittadinanza attiva’; lo ha esposto Patrizia Bossini, che fa parte di un gruppo di volontari che ogni settimana si riuniscono armati di guanti e sacchi per l’immondizia e si dedicano a rimuovere rifiuti sempre più presenti nelle varie zone cittadine, dalla spiaggia alle pinete, dai fossi ai quartieri periferici – continua la nota –. La curiosità che il suo intervento ha destato in noi ci ha motivato a partecipare ad una delle loro molteplici iniziative e insieme a loro abbiamo rimosso dalla pineta di levante e dalla spiaggia adiacente un cumulo gigantesco di rifiuti abbandonati: dalle onnipresenti bottiglie a sedie e ombrelloni inutilizzabili, da quantità enormi di involucri di plastica a reti metalliche arrugginite, il tutto gettato tra i cespugli della pineta”.

“Crediamo che tutti noi dobbiamo essere riconoscenti a persone cosi sensibili, che, senza proclami, si impegnano attivamente e fattivamente per la propria città e per l’ambiente – sottolinea l’associazione -. Per noi è stata una esperienza importante e sicuramente daremo tutto il nostro sostegno all’iniziativa e cercheremo insieme a loro di far capire l’importanza di un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente in cui viviamo, perché ogni bottiglia, ogni mozzicone, ogni cosa che gettiamo senza curarcene, rappresenta una totale assenza di senso civico e una mancanza di rispetto nei confronti del prossimo. Sicuramente incontreremo i componenti del gruppo per capire le iniziative che possono essere messe in campo per migliorare il loro impegno e magari sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica. Sono nostri concittadini, non sono supereroi, ma stanno dimostrando che a volte è importante quello che noi possiamo fare per la nostra città, non solo quello che la città può fare per noi”.

“Vogliamo esprimere ancora una volta che la nostra associazione e tutti coloro che ne vorranno far parte nasce con l’intento di dar voce e cercare soluzioni ai problemi presenti e per far questo cercheremo di muoverci sul territorio parlando e ascoltando le voci della città con il solo scopo di contribuire tutti insieme a migliorare la nostra Follonica – termina la nota -. Non è nostra intenzione di sostituirci ad altri soggetti, ma, qualora se ne presenterà l’occasione, vorremmo portare all’attenzione delle amministrazioni di turno non solo le problematiche che sicuramente conoscono, ma soluzioni e proposte che nasceranno dal confronto con il territorio e sul territorio”.