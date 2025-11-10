Home GrossetoIstituzione della Consulta per gli affari animali, sindaco e assessore: “Grazie a tutte le associazioni”
Istituzione della Consulta per gli affari animali, sindaco e assessore: “Grazie a tutte le associazioni”

di Redazione
di Redazione

Grosseto. “Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni animaliste che hanno collaborato con l’amministrazione nel percorso che ha portato all’istituzione della Consulta comunale per gli affari animali.

Un ringraziamento particolare va a Enpa, Occhi di gatto e Wwf, che hanno partecipato attivamente agli incontri di condivisione del disciplinare di funzionamento della Consulta, offrendo contributi preziosi e competenze fondamentali per la definizione di questo importante strumento di partecipazione e tutela del benessere animale nel nostro territorio.

Il loro impegno e la loro disponibilità rappresentano un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà associative a beneficio della collettività e degli animali”.

Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore agli affari animali Erika Vanelli, in una nota.

