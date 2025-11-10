Giornata mondiale del diabete: screening gratuiti della glicemia e visite personalizzate

Grosseto. Come ogni anno, il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del diabete, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta gestione della patologia con l’obiettivo di quest’anno incentrato su “Diabete e benessere”.

«Si sottolinea l’importanza di uno stile di vita sano per prevenire e gestire il diabete, evidenziando come una corretta alimentazione e una regolare attività fisica siano cruciali per ridurre il rischio di complicanze e migliorare la qualità della vita delle persone con diabete», dichiara Loredana Rizzo, direttrice dell’Uoc Diabetologia di Grosseto.

Anche quest’anno, Grosseto partecipa attivamente all’iniziativa con un evento organizzato in collaborazione con gli infermieri di famiglia e comunità dell’area grossetana. L’incontro si terrà venerdì 14 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, al centro commerciale Aurelia Antica, con il supporto della Federazione toscana diabetici e della Croce rossa italiana – Comitato di Grosseto.

Durante la giornata sarà possibile effettuare screening gratuiti della glicemia; ricevere una valutazione personalizzata del rischio di sviluppare il diabete e ottenere informazioni pratiche sulla prevenzione, la cura e la gestione delle complicanze della malattia.

In occasione dell’evento sarà inoltre distribuito un vademecum dedicato al diabete mellito di tipo 2, realizzato in collaborazione con gli infermieri di famiglia e con la dottoressa Loredana Micheli.

«Il manuale – dichiara la dottoressa Rizzo – è pensato come strumento di rapida e pratica consultazione, è rivolto sia alle persone con diabete che ai medici di medicina generale e agli operatori della medicina territoriale. In poche pagine raccoglie indicazioni utili su stili di vita, alimentazione, attività fisica, monitoraggio della glicemia, nonché raccomandazioni per lo screening e il controllo delle complicanze, in un’ottica di piani di cura personalizzati e di gestione integrata tra specialisti e territorio».

Il vademecum sarà disponibile in formato cartaceo e potrà essere scaricato digitalmente tramite QR code. Per favorire l’accessibilità, il testo è stato tradotto in quattro lingue: albanese, francese, inglese e rumeno.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, trattandosi di un’occasione importante per informarsi, prevenire e prendersi cura della propria salute, perché più consapevolezza significa più benessere.