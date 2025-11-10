10mila euro alle associazioni del territorio: in arrivo i contributi del Comune

Gavorrano (Grosseto). Anche per quest’anno il Comune di Gavorrano conferma il proprio impegno a favore del tessuto associativo locale.
È stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle associazioni del territorio, finalizzato alla concessione di contributi economici per la realizzazione di attività e progetti di interesse pubblico.
L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente risorse per 10.000 euro, destinati a sostenere le realtà associative che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita sociale, culturale e sportiva della comunità.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano.