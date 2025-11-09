Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese e in alcune località

Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese e in alcune località
L'intervento è in programma giovedì 13 novembre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 13 novembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in largo Donizetti.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Verdi, via Boito, via Mascagni, via del Mattatoio, vicolo Rossini, piazzale Castellazzo, largo Donizetti, località Bufalona e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

