Via libera dal Consiglio comunale: nasce la Consulta per la tutela degli animali

Grosseto. Approvata all’unanimità questa mattina in Consiglio comunale a Grosseto, l’istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali e l’approvazione del relativo disciplinare.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’ambiente guidato da Erika Vanelli, nasce con l’obiettivo di dotare l’amministrazione di un organismo permanente di partecipazione, consultazione e proposta in materia di tutela e benessere animale.

La Consulta

La Consulta avrà il compito di favorire il confronto costante tra l’assessorato all’ambiente e le associazioni operanti sul territorio, coordinando le politiche locali in tema di animali d’affezione, fauna urbana e sensibilizzazione ambientale. Il progetto è stato condiviso e costruito insieme alle associazioni del territorio, che hanno contribuito attivamente alla definizione degli obiettivi e delle modalità operative, in un percorso di dialogo e collaborazione. Questo nuovo strumento rappresenta un passo decisivo verso una gestione più partecipata, consapevole e rispettosa del rapporto tra cittadini, animali e ambiente.

“L’amministrazione è particolarmente sensibile a questa tematica – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – e la creazione della Consulta conferma la volontà di lavorare in sinergia con il mondo associativo e con tutti i cittadini che hanno a cuore il benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente”.

Per garantire la massima trasparenza e informazione, sarà attivato un apposito link sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, attraverso il quale sarà possibile seguire e consultare i lavori e le iniziative della Consulta comunale per la tutela degli animali.

Il commento delle associazioni

“La Consulta rappresenta il coronamento di un percorso iniziato a novembre 2022, con la proposta di iniziativa popolare promossa dalle locali associazioni Grosseto al Centro, Italia Nostra, Forum Ambientalista e Wwf, e sottoscritta da molti cittadini presso il Municipio – si legge in una nota di Grosseto al centro, Italia Nostra, Occhi di Gatto e Wwf -. Successivamente, con la nascita dell’associazione Occhi di Gatto, anche questa realtà ha sostenuto attivamente la proposta, finché nello scorso mese di maggio, su iniziativa della consigliera e presidente della 3ª Commissione consiliare Simonetta Baccetti, si è tenuta una seduta della Commissione insieme alle associazioni di tutela degli animali. In quell’occasione la presidente Baccetti si impegnò a concretizzare la proposta della Consulta”.

“Nei mesi successivi, l’assessore all’ambiente e agli affari animali, Erika Vanelli, insieme al dirigente Domenico Melone e alla funzionaria Anna Claudia Venturini , ha convocato le associazioni per approfondire e definire insieme il disciplinare della Consulta predisposto dagli uffici comunali, che traeva origine dalla proposta di iniziativa popolare, fino al voto favorevole di oggi”, prosegue il comunicato.

Un ringraziamento condiviso

“Le associazioni firmatarie desiderano ringraziare il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore Erika Vanelli, la presidente della 3ª Commissione consiliare Simonetta Baccetti, il dirigente Domenico Melone, la funzionaria Anna Claudia Venturini e tutte le consigliere e i consiglieri comunali – prosegue la nota –,che hanno sostenuto con voto favorevole l’istituzione della Consulta, per l’ascolto, l’impegno e la scelta di aprire un canale stabile di dialogo tra istituzioni, cittadinanza e associazioni.

Uno strumento di partecipazione e responsabilità condivisa per il bene degli animali

“L’istituzione della Consulta rappresenta un passo significativo per la tutela di tutti gli animali sul territorio di Grosseto. Con questo organismo, le istituzioni riconoscono il valore della partecipazione civica e del contributo delle associazioni, aprendo a un confronto stabile e collaborativo. La Consulta avrà funzioni consultive e propositive, potrà avanzare idee, presentare progetti concreti, proporre interventi normativi, offrendo un contributo alle politiche comunali per il benessere degli animali – terminano le associazioni -. Oggi si apre una nuova fase: da una proposta dal basso nasce una responsabilità condivisa. Siamo certi che, attraverso la Consulta, si svilupperà un dialogo costante, costruttivo e proficuo con il Comune di Grosseto, perché il rispetto e la cura degli animali diventino un impegno concreto dell’intera comunità”.