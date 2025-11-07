Home Colline MetallifereL’amministrazione comunale incontra i cittadini: al via il tour nelle frazioni
L’amministrazione comunale incontra i cittadini: al via il tour nelle frazioni

A partire da giovedì prossimo una serie di appuntamenti per ascoltare le richieste dei cittadini

di Redazione
Roccastrada (Grosseto). A partire da giovedì 13 novembre, l’amministrazione comunale di Roccastrada tornerà ad ascoltare i cittadini direttamente a casa loro, nelle frazioni. Inizia un giro nei paesi finalizzato ad effettuare sopralluoghi e raccogliere segnalazioni e richieste, per concludersi con l’incontro con i cittadini nei centri civici o in sedi comunali distaccate dal capoluogo.

E’ previsto un calendario di appuntamenti che inizierà da giovedì 13 novembre con le frazioni di Torniella e Piloni. La vicesindaca con delega ai lavori pubblici e alle manutenzioni e la funzionaria responsabile dell’Ufficio tecnico comunale saranno presenti nelle frazioni a partire dalle 15.30 per un giro ricognitivo, che proseguirà alle 17.00 circa nella struttura del centro civico frazionale di via Senese.

La volontà dell’amministrazione è quella di tornare ad ascoltare i cittadini direttamente a casa loro – dichiara la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Stefania Pacciani –, soprattutto quelle persone che per motivi vari non possono recarsi nel capoluogo per venire a manifestare le loro segnalazioni e richieste direttamente in municipio. E’ un’iniziativa di ascolto che l’amministrazione comunale aveva già messo in campo in passato per far sentire l’istituzione vicino ai cittadini e per dare voce al territorio. Il calendario delle visite nelle frazioni verrà stabilito settimanalmente, ma sarà nostra cura informare tempestivamente i cittadini per favorire il massimo della partecipazione”.

