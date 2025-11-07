Il Consiglio comunale approva il Piano strutturale: “Strumento per lo sviluppo della città”

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto questa mattina ha approvato il Piano strutturale.

Si conclude un iter complesso che consentirà di mettere mano al Piano operativo per poter rispondere alle necessità di sviluppo del capoluogo per i prossimi cinque anni. Il Piano strutturale fissa le strategie di sviluppo e crescita della comunità grossetana nel rispetto del paesaggio e del territorio di grandissimo pregio della piana maremmana. È stato un lungo lavoro, portato avanti in sinergia con la Regione e la Soprintendenza, che hanno contribuito a garantire la coerenza del Piano strutturale con il Piano di indirizzo territoriale, cioè il piano paesistico regionale. Si ricorda che il Piano strutturale è stato avviato, per scelta precisa della Giunta, dal Consiglio comunale affinché l’assise cittadina potesse essere fin da subito coinvolta in questo lungo processo.

I tempi hanno visto una dilazione dovuta a fasi delicate, come, per esempio, quella pandemica. Così come particolarmente articolati sono stati i passaggi legati alla conferenza di co-pianificazione (circa un anno) e a quella paesaggistica (circa un anno). Il tutto senza dimenticare il lavoro svolto per aggiornare l’intera parte relativa alle assai sensibili sezioni geologiche ed idrauliche.

“Si tratta – evidenzia il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un percorso dettagliato che è stato portato avanti in modo preciso e scrupoloso. L’iter estremamente partecipato e l’attenzione a una visione d’insieme mi trovano pienamente soddisfatto”.

Il Piano strutturale ha definito i perimetri del territorio urbanizzato, sia per il capoluogo che per le frazioni, e ne ha stabilito il dimensionamento complessivo da sviluppare all’interno delle predette zone, oltre alla definizione dei morfotipi negli spazi aperti: sarà dunque necessario, con il Piano operativo, ridefinire nel dettaglio la co-pianificazione con Regione e Provincia.

“Sono molto lieto – sottolinea l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi – del lavoro svolto dai progettisti incaricati e dagli uffici competenti. Abbiamo una chiara visione della città e faremo di tutto per favorire e cogliere opportunità per il capoluogo. Non siamo certo quelli che stanno dalla parte della cosiddetta ‘decrescita felice’: per noi Grosseto è e deve sempre più essere una realtà dinamica che non rinnega la sua storia, ma che anzi desidera cogliere a pieno le vocazioni che da sempre questo territorio può esprimere”.

“La nostra città– conclude l’assessore – ha così a disposizione uno strumento strategico che potrà essere la solida base di lavoro per future scelte operative”.

Gli elaborati relativi al Piano strutturale sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.