Eventi invernali delle Pro Loco, ecco il bando del Comune: come richiedere i contributi

di Redazione
Grosseto. Reso noto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle associazioni Pro loco presenti nel territorio comunale di Grosseto per l’anno 2025.

Le relative domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello preposto e scaricabile al link sottostante, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto in piazza Duomo 1 o tramite Pec, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, entro le 12 del 9 dicembre /2025.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-2025-per-la-concessione-dei-contributi-alle-pro-loco-del-territorio-comunale-per-le-iniziative-invernali/

