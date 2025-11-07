“Da Bach a Hendrix, l’arte della chitarra”: il concerto inaugura “La voce di ogni strumento”

Grosseto. La quindicesima stagione del festival “La voce di ogni strumento” – organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi – debutta domenica 9 novembre alle 17.30 al Centro militare veterinario di Grosseto con “Da Bach a Hendrix, l’arte della chitarra”.

In scena un duo formato da Luca Colombo (chitarra elettrica) e Giulio Tampalini (chitarra classica) che reinterpreteranno classici antichi e moderni. Da Bach a Paganini, da Jimi Hendrix ai Pink Floyd, da Bob Dylan a Simon & Garfunkel, fino ai Metallica.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

I musicisti

Luca Colombo è chitarrista, didatta e arrangiatore. Ha collaborato con moltissimi artisti, il meglio del mondo musicale italiano e internazionale. Tiene numerosi seminari e masterclass in scuole di tutta Italia di tecnica moderna, improvvisazione e sull’attività di session man. Ha partecipato a trasmissioni televisive come il Festival di Sanremo, Radio Italia Live, X-Factor, Buona Domenica, Maurizio Costanzo Show, Un disco per l’estate, Fiorello Show, Passaparola, Rockpolitik, The Voice e molti altri, sotto la direzione orchestrale di importanti direttori d’orchestra come Pippo Caruso, Peppe Vessicchio, Bruno Santori, Pinuccio Pirazzoli, Demo Morselli, Fio Zanotti, Celso Valli, Mauro Pagani e Steven Mercurio.

Nei suoi 35 anni di carriera è stato chitarrista e nei tour live più importanti, citando ad esempio Gianni Morandi (con il quale è direttore musicale di una band di 13 elementi), Eros Ramazzotti, Nek, Max Pezzali, Mika, Marco Mengoni, Ultimo, Mango, Anna Oxa, Antonella Ruggiero, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Malika Ayane e molti altri. Ha collaborato ai dischi di Laura Pausini, Adriano Celentano, Mina e Alessandra Amoroso. È docente di chitarra Pop-Rock al Conservatorio di Bergamo.

Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici italiani. Vincitore del Premio delle arti e della cultura nel 2014, con oltre 40 cd solisti all’attivo, si è imposto in alcuni dei maggiori concorsi di chitarra, a cominciare dal primo premio al Concorso internazionale “Narciso Yepes” di Sanremo e al prestigioso “Andrès Segovia” di Granada. Tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia e America.

Numerose sono le sue collaborazioni musicali, tra cui quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha vinto due Chitarre d’oro per il miglior disco. È docente di chitarra al Conservatorio “Donizetti” di Bergamo e alla Fondazione Accademia internazionale di Imola. Tiene seguitissime masterclass in Italia, Europa e Asia e America. Dal 2017 è artista Warner Classics, con cui ha registrato il cd “The Spanish Guitar”.

