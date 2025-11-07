Home Attualità“Artigiani per la vita”: da Cna un assegno di 15mila 690 euro per Skeep
“Artigiani per la vita”: da Cna un assegno di 15mila 690 euro per Skeep

Oggi la consegna nella nuova sede dell'associazione

di Redazione
Grosseto. È stato consegnato oggi, venerdì 7 novembre, nella nuova sede di Skeep asd e aps l’assegno simbolico di 15mila 690 euro che è la cifra raccolta da Cna Grosseto con la manifestazione “Artigiani per la vita”.

Dopo la grande serata di solidarietà che si è tenuta a luglio alla Cava di Roselle e che aveva fruttato la raccolta di 13mila 400 euro, sono altre le donazioni ricevute dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa a sostegno del progetto “Cuore.Zero” di Skeep.

La somma consegnata all’associazione si aggiunge ai fondi raccolti in questi anni per perfezionare l’acquisto della nuova sede in via Papa Giovanni XXIII a Gorarella, effettuare i lavori necessari per l’adeguamento della struttura alle attività da svolgere all’interno e ai bisogni degli atleti.

Oggi, quindi, il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini, Daniela Morosini, della presidenza di Cna e ideatrice della manifestazione, e Davide Pecci, coordinatore sindacale di Cna, hanno consegnato l’assegno alla presidente di Skeep Cristiana Artuso.

