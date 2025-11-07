Home CronacaAnnesso agricolo trasformato in abitazione: Carabinieri e Polizia locale sequestrano l’immobile abusivo
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Annesso agricolo trasformato in abitazione: Carabinieri e Polizia locale sequestrano l’immobile abusivo

Il manufatto originario, ovvero una piccola capanna a servizio del terreno coltivato, era stato completamente demolito

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 81 views

Grosseto. Ancora un abuso edilizio scoperto da Carabinieri Forestale e Polizia locale nel corso di controlli coordinati finalizzati al contrasto degli illeciti in danno del territorio e del paesaggio. 

Durante un sopralluogo finalizzato al regolare smaltimento dei rifiuti, i militari hanno scoperto un cantiere edile situato in un terreno agricolo, nel quale erano in corso attività di trasformazione di un annesso in un immobile ad uso abitativo.

Il manufatto originario, ovvero una piccola capanna a servizio del terreno coltivato, era stato completamente demolito ed era in corso di ricostruzione in mattoni e cemento, senza alcun titolo abilitativo e senza alcun progetto. 

I militari hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria a vario titolo 3 persone responsabili dell’abuso e il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo affinché il manufatto non venisse ulteriormente ampliato e dunque il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze. 

E’ doveroso precisare che tutti gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza divenuta irrevocabile.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Da Grosseto in Catalogna: Vivarelli Colonna e Turbanti...

Un viaggio alla scoperta del suono: nuovo appuntamento...

Scuola, la Flc Cgil: “Aumenti irrisori nel contratto...

Il partito Ora! si presenta: “Politica nuova, pragmatica...

Isola del Giglio, il sindacato Conapo: “Soddisfatti per...

Approvata la variazione di bilancio 2025/27: tutte le...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: