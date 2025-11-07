Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua: ecco dove

Semproniano (Grosseto). Nuova casina dell’acqua in località Catabbio, nel comune di Semproniano.

Inaugurata oggi, venerdì 7 novembre, dal sindaco Luciano Petrucci con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via G. Matteotti 10 rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno da AdF e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio.

Le casine dell’acqua riscuotono sempre più apprezzamento dai cittadini e sono amiche dell’ambiente: da inizio progetto (ottobre 2021) ad oggi (settembre 2025) è stata superata la soglia di 9 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dagli impianti installati da AdF sul territorio servito, con 6 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 187 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 585 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 585 milioni di chilometri in meno percorsi in auto con una citycar a benzina.

“Questa di Catabbio è la terza casina che inauguriamo dopo quelle a Semproniano e Petricci, segno del successo e dell’apprezzamento che riscuote questa iniziativa presso i cittadini – dichiara il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci –. Ringrazio il presidente Roberto Renai per l’attenzione e per l’impegno dell’azienda verso tutto il territorio servito. Sebbene l’acqua naturale alle casine sia gratuita, ciò non significa che non abbia valore, anzi, l’acqua è un bene prezioso e fondamentale e in quanto tale va apprezzato e difeso, facendone un uso responsabile e sostenibile. Inoltre la gestione del sistema idrico integrato prevede investimenti importanti, soprattutto in un territorio come il nostro. Dietro ogni casina c’è quindi un grande impegno a favore della comunità e dell’ambiente, grazie alla riduzione della plastica e agli impatti positivi in termini di sostenibilità”.

“La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale e ringrazio il sindaco Luciano Petrucci per la preziosa collaborazione, segno di un impegno comune a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di AdF Roberto Renai –. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. I risultati ottenuti ci spingono a portare avanti questo progetto, grazie alla sinergia con le amministrazioni comunali. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

La casina dell’acqua

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 centesimi a litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti da AdF si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.