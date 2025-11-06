L’icona della Croce del Giubileo: il programma delle celebrazioni

Paganico (Grosseto). La “Peregrinatio” della Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane martedì 11 novembre arriva in piazza della Vittoria a Paganico, dando inizio ad una giornata dedicata alla spiritualità e alla meditazione.
L’icona della Croce del Giubileo, benedetta a Roma dall’ormai defunto Papa Francesco, è stata fortemente voluta dal correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia Monsignor Franco Agostinelli, con lo scopo di porre all’attenzione del mondo delle Misericordie l’importanza dell’Anno giubilare.
A Paganico, dopo la Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo celebrata da don Adorno Della Monica – correttore provinciale – alle 18 la Croce verrà trasportata in processione verso la sede della Misericordia e verrà recitato il santo Rosario. Alla processione, insieme al governatore della Misericordia di Paganico, Franca Fralassi, a Patrizia Gallorini, presidente del coordinamento grossetano ed ai volontari, parteciperanno Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, e tutte le autorità civili.
Alle 21.30 Fra Adriano Apollonio guiderà una meditazione sul tema “La speranza non delude”, che sarà seguita da una veglia di preghiera sino alle 7 del mattino seguente.