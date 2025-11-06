Home AttualitàL’icona della Croce del Giubileo: il programma delle celebrazioni
L’icona della Croce del Giubileo: il programma delle celebrazioni

Una serie di iniziative religiose martedì 11 novembre

di Redazione
Paganico (Grosseto). La “Peregrinatio” della Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane martedì 11 novembre arriva in piazza della Vittoria a Paganico, dando inizio ad una giornata dedicata alla spiritualità e alla meditazione.

L’icona della Croce del Giubileo, benedetta a Roma dall’ormai defunto Papa Francesco, è stata fortemente voluta dal correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia Monsignor Franco Agostinelli, con lo scopo di porre all’attenzione del mondo delle Misericordie l’importanza dell’Anno giubilare.

A Paganico, dopo la Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo celebrata da don Adorno Della Monica – correttore provinciale – alle 18 la Croce verrà trasportata in processione verso la sede della Misericordia e verrà recitato il santo Rosario. Alla processione, insieme al governatore della Misericordia di Paganico, Franca Fralassi, a Patrizia Gallorini, presidente del coordinamento grossetano ed ai volontari, parteciperanno Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, e tutte le autorità civili.

Alle 21.30 Fra Adriano Apollonio guiderà una meditazione sul tema “La speranza non delude”, che sarà seguita da una veglia di preghiera sino alle 7 del mattino seguente.

