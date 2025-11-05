Home Cinema“L’ultimo turno”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
“L’ultimo turno”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

La proiezione è in programma giovedì 6 novembre

di Redazione
Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 6 novembre, alle 19, verrà proiettato “L’ultimo turno”, per la regia di Petra Volpe. Con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram, Selma Jamal Aldin, Urs Bihler.

Floria, un’infermiera sola in un reparto ospedaliero durante la notte, affronta un turno drammatico tra emergenze, errori e tensione crescente, lottando contro il tempo per salvare vite.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il Gruppo Facebook

