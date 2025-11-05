Contributo affitto, c’è la graduatoria definitiva: ecco come consultarla

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025”, consultabile sia on line che nel palazzo municipale.

Con determina n° 814 del 4 novembre scorso, è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025”. La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporterà solo l’indicazione del numero assegnato alla pratica (che è stato precedentemente comunicato ai richiedenti il beneficio).

La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o all’Urp, in piazza Plebiscito 1, ad Orbetello, a piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 16.