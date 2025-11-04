Troppi episodi di violenza all’interno e all’esterno: locale chiuso per quindici giorni

Grosseto. Nell’ambito dei servizi di controllo dei luoghi e dei locali in provincia, il Questore di Grosseto, mediante la Divisione di Polizia amministrativa, ha disposto la chiusura immediata, per quindici giorni, di un locale del capoluogo, nella zona di via de Barberi.

La decisione è successiva al verificarsi di recenti e gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, in conseguenza ai ripetuti episodi di violenza accaduti nel corso degli ultimi mesi, che hanno visto protagonisti diversi clienti del locale, iniziati all’interno della struttura per poi spostarsi all’esterno.

Per questi motivi la Questura, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e di prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo, ha disposto la chiusura temporanea dell’attività.

La Questura ribadisce inoltre che “rimane alta l’attenzione nell’attività di prevenzione nei locali dediti alla somministrazione di bevande alcooliche, la stessa finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza di tali esercizi”.