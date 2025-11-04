“Sport sulle Mura”: torna l’iniziativa dedicata a benessere, movimento e socialità

Grosseto. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, torna sulle Mura medicee di Grosseto l’iniziativa “Sport sulle Mura”, promossa dal Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’istituzione Le Mura di Grosseto.

L’appuntamento è per sabato 8 novembre a partire dalle 9.00, con ritrovo presso il Bastione Maiano, per una mattinata di attività dedicate al benessere, al movimento e alla socialità, in uno degli spazi più suggestivi e rappresentativi della città.

“Il progetto ‘Sport sulle Mura’ nasce per rendere lo sport accessibile e condiviso, creando momenti di aggregazione che uniscono salute, movimento e bellezza del territorio – spiega Emiliano Calchetti, responsabile del Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto. – Dopo i riscontri positivi dei mesi scorsi, siamo felici di tornare sulle mura con una nuova giornata all’insegna dell’energia e del benessere collettivo”.

Il programma

Il programma prevede:

ore 9.00 – Ritrovo al Bastione Maiano e iscrizione (5 euro)

ore 9.30 – Camminata metabolica di 50 minuti con Clarissa Sansoni e Roberta Bruscoli (lungo il percorso delle Mura medicee, ritorno al Bastione Maiano)

ore 10.30 – Yoga Flow con Irene Filipeschi

re 11.40 – Saluti finali

Tutte le attività sono aperte a persone di ogni età e livello di preparazione fisica, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e incontro, in un contesto storico unico e valorizzato dalla partecipazione della comunità locale.

Ingresso libero per tutti. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per informazioni: Irene, al numero 392.8340170.