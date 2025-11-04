“Oltre il muro”: ecco il laboratorio cinematografico che unisce studenti e detenuti

Massa Marittima (Grosseto). Un laboratorio di cinema per abbattere le barriere e raccontare la speranza.

L’associazione Operazione Cuore e.t.s. lancia “Oltre il muro – Laboratorio cinematografico 2025/2026”, un progetto che unisce studenti e detenuti nella realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della rinascita e della libertà.

Il percorso, attivo da novembre 2025 a maggio 2026, si svolgerà nel carcere di Massa Marittima. A guidare i partecipanti saranno il regista, professor Michele Collavitti di Piombino, e lo sceneggiatore Valerio Cruciani, di Rom .

Il progetto è nato grazie alla casa circondariale di Massa Marittima, alla disponibilità della direttrice Maria Cristina Morrone e della dottoressa Marilena Rinaldi, responsabile dell’area trattamentale, e alla collaborazione del Liceo “Carducci Volta Pacinotti” di Piombino e del Liceo Pontificio Pio IX di Roma, insieme all’associazione Fratel Emanuele Francesconi Onlus, alla Diocesi di Massa Marittima -Piombino e al seminario vescovile di Massa Marittima e al Comune di Piombino.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dei Comuni di Massa Marittima e di Piombino.

“Oltre il Muro” trasforma il linguaggio del cinema in un ponte tra mondi diversi, dimostrando che la cultura può essere un potente strumento di inclusione, ascolto e cambiamento.