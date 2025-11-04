Home FollonicaIl Comune invita i cittadini a diventare scrutatori: ecco come iscriversi all’albo
Il Comune invita i cittadini a diventare scrutatori: ecco come iscriversi all’albo

'inclusione nell'albo degli scrutatori è subordinata al possesso di alcuni requisiti

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica invita i propri elettori, disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a fare domanda scritta entro il mese di novembre 2025.

L’inclusione nell’albo degli scrutatori è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1.  essere elettore nel Comune di Follonica;

2.  aver assolto gli obblighi scolastici;

3.  non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui gli articolo 38 del Testo unico delle recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con Dpi del 30 marzo 1957, N. 361 e 23 del Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Dpr del 16 maggio 1960, N. 570.

La domanda deve essere indirizzata all’ufficio elettorale del Comune e può essere redatta su modulo stampato fornito dall’ufficio elettorale.

Per informazioni, contattare l’ ufficio elettorale al numero 0566.59012 o all’indirizzo e-mail isantini@comune.follonica.gr.it

