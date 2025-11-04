Enel rinnova cabina elettrica danneggiata dal maltempo: possibili interruzioni della corrente

Grosseto. In riferimento ai lavori sulla rete elettrica in zona Roselle, lungo la dorsale elettrica denominata Batignano, E-Distribuzione (società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che, dopo gli interventi urgenti della scorsa settimana con ‘ritesatura’ del cavo danneggiato dal maltempo e bypass temporanei per garantire l’approvvigionamento elettrico, mercoledì 5 novembre effettuerà l’intervento strutturale nella cabina ‘Romea’.

I lavori

Nel dettaglio, il personale della società elettrica sostituirà la componentistica che risulta danneggiata all’interno dell’impianto e installerà apparecchiature di ultima generazione. Inoltre, i tecnici specializzati dell’Azienda hanno ispezionato la dorsale e analizzato i dati, al fine di programmare ulteriori attività nei prossimi mesi nonché di agevolare il taglio delle piante da parte di privati, poiché si tratta di una linea aerea rurale lungo la quale in diversi tratti insistono alberi e piante ad alto fusto i cui rami ne disturbano il flusso elettrico.

Le operazioni di mercoledì 5 novembre devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle ore 9 con conclusione nella prima parte del pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze a Bagno di Roselle (via di Brancaleta, via Rosellana, strada provinciale Aiali, via dell’Ortolano, località Fontebianca, San Pietro). I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici, nella zona coinvolta. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.