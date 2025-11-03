Dischi, cd, figurine, fumetti e torneo di Subbuteo: torna la mostra mercato al centro commerciale

Grosseto. Dopo il grande successo ottenuto i primi di giugno scorso, da venerdì 7 a domenica 9 novembre torna al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, in collaborazione con l’associazione culturale Fumetti e Dintorni, la manifestazione che richiama tanti collezionisti ed appassionati di dischi, cd, fumetti da collezione.

Questa volta i fumetti saranno molti di più della passata edizione. Ci saranno banchi con giocattoli, manga, oltre ai tradizionali di dischi e cd, dove si troverà tutta la buona musica in vinile o cd che si sta cercando, anche quella introvabile…dai Pink Floyd ai Beatles, ai Rolling Stone, passando per i cantautori stranieri e italiani, sigle di film e cartoni animati o pubblicità…insomma, gli appassionati avranno 3 giorni per approfittare e tuffarsi nel loro mondo. Il reparto fumetti sarà fornitissimo con i più “autorevoli” personaggi, da Diabolik, a Zagor, Uomo Ragno, Kriminal, Tex e tantissimi altri da collezione o anche di uscite recenti.

“Non esitate a portarci i vostri dischi o fumetti a vendere oppure far valutare ai nostri esperti del settore – dichiarano gli organizzatori –. Saranno presenti banchi di Pokemon, art Ffgure e One Piece. Un banco che arriva dal territorio grossetano, oltre ad altri che vendono fumetti o dischi, che è molto particolare, perché realizza oggetti fatti dal titolare anche ‘a vista’, che si ispirano al mondo Fantasy”.

Sabato 8 novembre sarà presente il gruppo Subbuteo Grosseto 2018 con un torneo tra quattro squadre che rappresenteranno le quattro circoscrizioni in cui è divisa appunto la città di Grosseto: Barbanella, Centro, Gorarella e Pace.

Il torneo inizierà alle 16 e terminerà intorno alle 19.30.

Oltre ai tavoli necessari per giocare, sarà montato anche un tavolo in più, con relativo materiale, a disposizione di chi tra i passanti vorrà provare a giocare un po’.

“Ci ha contattati un gruppo Cosplay sia per sabato che per domenica, chissà se davvero verrà a farci visita – prosegue il comunicato –. Un fine settimana dedicato a musica, fumetti e Subbuteo, da passare al centro commerciale Aurelia Antica….Orario continuato dalle 9 alle 19.30 e domenica alle 19…ingresso libero”.

Informazioni: www.fumettiedintorni.it , cell. 348.4410579 o 338.7390387