Home Cultura & Spettacoli“Viaggio nei generi musicali”: al via il ciclo di incontri “Il lato nascosto della musica”
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Viaggio nei generi musicali”: al via il ciclo di incontri “Il lato nascosto della musica”

Appuntamento lunedì 3 novembre nella Chiesa dei Bigi

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Grosseto. Prende il via lunedì 3 novembre alle 17.00, al Polo culturale Le Clarisse di via Vinzaglio 27 a Grosseto – nella chiesa dei Bigi – il ciclo di incontri “Il lato nascosto della musica”, promosso da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto e con il sostegno del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

L’incontro

Il primo appuntamento, dal titolo “Viaggio nei generi musicali”, avrà come protagonista il pianista e compositore Alessandro Pelagatti, che guiderà il pubblico in un percorso sonoro attraverso ritmi, strumenti e tonalità per scoprire come la musica possa influenzare il nostro stato d’animo e le nostre emozioni.

L’incontro inaugura un progetto che si propone di esplorare il potere profondo del suono e le sue connessioni con l’arte, le emozioni e la spiritualità, offrendo alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e di ascolto in un contesto di grande fascino.

«Con questo progetto – dichiara la consigliera comunale e ideatrice dell’iniziativa, Olga Ciaramella desideriamo portare a Grosseto la cultura e la musica di alto livello, rendendole accessibili a tutti in un luogo unico come la Chiesa dei Bigi».

L’incontro “Viaggio nei generi musicali” segna l’inizio di un percorso che proseguirà ogni lunedì fino al 1° dicembre, con appuntamenti dedicati ai diversi aspetti della musica e del suo linguaggio universale.

Tutti gli incontri si terranno alle 17.00. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazion

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Streghe, vampiri, fantasmi e creature magiche: decine di...

Raccolta dei rifiuti, Sei Toscana: “Confermiamo impegno con...

Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate: le...

Acquedotto del Fiora, sei interventi nell’arco di una...

Sciopero nazionale dei medici di medicina generale: possibili...

Chiusura provvisoria per la biblioteca Chelliana e la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: