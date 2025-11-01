“Turismo 2025”, al via il ciclo di incontri dedicati al progetto: il programma completo

Pitigliano (Grosseto). Inizia nel mese di novembre una nuova tappa del progetto “Turismo 2025” del Comune di Pitigliano: su proposta della Consulta del Turismo, prende il via un ciclo di incontri per una comunità più accogliente e consapevole, che si svolgeranno tutti i mercoledì di novembre, dalle 15.30 alle 17.30.

Saranno dedicati alla conoscenza del territorio, alla scoperta dei servizi offerti e alla condivisione di strumenti utili e buone pratiche per accrescere la consapevolezza e migliorare la qualità dell’accoglienza. La partecipazione è gratuita.

“Un’iniziativa aperta a tutte le varie componenti della comunità – specifica Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano – secondo il principio guida che sta alla base del progetto ‘Turismo 2025’: parlare di turismo oggi, significa parlare di comunità. Una comunità consapevole e orgogliosa della propria identità è in grado di offrire un’accoglienza autentica e sostenibile, in cui l’ospitalità diventa un gesto di cura collettivo, prima di tutto verso noi stessi e il territorio in cui viviamo, e di conseguenza anche nei confronti di chi arriva da fuori. Abbiamo quindi accolto con grande interesse la proposta di organizzare questi quattro incontri, che ci è arrivata dalla Consulta del Turismo, che ringraziamo. Possono portare il loro contributo con la partecipazione non solo gli operatori turistici, del commercio e della ristorazione, ma anche cittadini residenti e non residenti, perché il futuro del territorio si costruisce insieme, ognuno facendo la propria parte. Sarebbe un grande risultato, passo dopo passo, accrescere la consapevolezza di ciò che ha da offrire il nostro territorio, a tal punto da trasformare ogni persona che ci vive, in una fonte di informazioni per chi visita Pitigliano”.

Il progetto “Pitigliano Turismo 2025” era partito da un percorso partecipativo con l’intervista di un campione di cittadini, poi la discussione si è allargata invitando la comunità a partecipare ai tavoli tematici consapevolezza, direzione, felicità. Tenendo conto delle richieste emerse in quella fase sono stati organizzati questi incontri successivi, per rispondere ad alcune delle esigenze manifestate, come quella di aumentare la conoscenza di ciò che ha da offrire il territorio, da Pitigliano ai comuni limitrofi.

Il programma

Ecco il programma:

mercoledì 5 novembre, alle 15.30, al teatro Salvini di Pitigliano, incontro dal titolo “Intorno a noi: un territorio da conoscere”. Argomenti trattati: “Il lago di Bolsena: Simulabo”, a cura del dottor Marco D’Aureli; “Manciano e il Museo diffuso”, a cura del dottor Massimo Cardosa; “Sorano e Sovana”, a cura della dottoressa Lara Arcangeli;

incontro dal titolo “Intorno a noi: un territorio da conoscere”. Argomenti trattati: “Il lago di Bolsena: Simulabo”, a cura del dottor Marco D’Aureli; “Manciano e il Museo diffuso”, a cura del dottor Massimo Cardosa; “Sorano e Sovana”, a cura della dottoressa Lara Arcangeli; mercoledì 12 novembre, alla 15.30, alla Sala Petruccioli , incontro dal titolo “Il nostro biglietto da visita.” Argomenti trattati: Iat Ufficio turistico – front office & back office, a cura di Silvia Zucchi; “Turismo lento”, a cura di Irene Belli; “I fatti parlano, l’archivio li conserva”, a cura di Elisabetta Peri;

, incontro dal titolo “Il nostro biglietto da visita.” Argomenti trattati: Iat Ufficio turistico – front office & back office, a cura di Silvia Zucchi; “Turismo lento”, a cura di Irene Belli; “I fatti parlano, l’archivio li conserva”, a cura di Elisabetta Peri; mercoledì 19 novembre, alle 15.30, all’Ufficio informazioni turistiche, in piazza Garibaldi 10, incontro dal titolo “Viaggio a modo tuo: il borgo”, appuntamento con la guida;

in piazza Garibaldi 10, incontro dal titolo “Viaggio a modo tuo: il borgo”, appuntamento con la guida; mercoledì 26 novembre, alle 15.30, all’Ufficio informazioni turistiche, mi piazza Garibaldi 10, incontro dal titolo “Viaggio a modo tuo: le vie cave”, appuntamento con la guida.

Informazioni al numero 350.0382685.