Riconoscimento della Palestina: il Consiglio comunale approva all’unanimità la deliberazione

La Giunta ha inoltre deliberato l'esposizione della bandiera palestinese

di Redazione
Manciano (Grosseto). La Giunta comunale di Manciano ha approvato all’unanimità la deliberazione n.225 con la quale riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente.

Con questo atto, l’amministrazione comunale intende esprimere un segnale di vicinanza e solidarietà al popolo palestinese, in coerenza con i valori sanciti dallo statuto comunale, dalla Costituzione italiana e dai principi fondanti dell’Unione Europea, che pongono al centro la pace, il rispetto dei diritti umani e la giustizia tra i popoli.

La Giunta ha inoltre deliberato l’esposizione della bandiera palestinese come gesto simbolico di riconoscimento e di sostegno alla popolazione civile palestinese, condannando contestualmente ogni forma di violenza e terrorismo.

La deliberazione, approvata all’unanimità, prevede anche la trasmissione del documento al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Parlamento italiano e alla rappresentanza diplomatica dello Stato di Palestina in Italia, con l’invito al Governo italiano a procedere al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

