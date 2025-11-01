Home AttualitàRaccolta dei rifiuti, Sei Toscana: “Confermiamo impegno con il Comune per risolvere problemi”
Raccolta dei rifiuti, Sei Toscana: “Confermiamo impegno con il Comune per risolvere problemi”

di Redazione
Grosseto. In merito a quanto dichiarato agli organi di stampa dal sindaco Vivarelli Colonna e dall’assessore Vanelli, Sei Toscana intende “confermare il proprio impegno al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Grosseto nel risolvere le problematiche segnalate”.

“E’ in corso proprio in questi giorni un’analisi approfondita di questioni che troveranno presto una definizione. L’interlocuzione pertanto è aperta e gli scambi tra i rispettivi uffici sono continui e volti alla rilevazione e risoluzione delle criticità – continua la nota di Sei Toscana -. L’obiettivo del miglioramento del decoro urbano e dei servizi al cittadino è comune e condiviso dal gestore”.

