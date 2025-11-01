Home AttualitàGiornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate: le iniziative in provincia di Grosseto
Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate: le iniziative in provincia di Grosseto

La ricorrenza è martedì 4 novembre

di Redazione
Grosseto. Martedì 4 novembre ricorre la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate.

Ecco le iniziative in provincia di Grosseto.

Follonica

Martedì 4 novembre, al Parco della Rimembranza di Follonica verrà celebrata la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, con la quale si ricordano e si omaggiano i tanti caduti che hanno lottato per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

L’evento avrà inizio alle 9.15, con il raduno al Parco della Rimembranza. Alle 9.30 verrà deposta la corona alla lapide dedicata ai caduti, con l’intervento del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

