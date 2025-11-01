Home AttualitàAcquedotto del Fiora, sei interventi nell’arco di una mattinata: possibili disagi in due comuni
Acquedotto del Fiora, sei interventi nell’arco di una mattinata: possibili disagi in due comuni

L'intervento è in programma martedì 4 novembre

di Redazione
Grosseto. Sei interventi su una condotta idrica di adduzione.

Nella giornata di martedì 4 novembre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per sei interventi in altrettanti punti della condotta situati nelle località Salaioli, Vagatrogoli, Fosso Inferno e Carbone a Scansano e in località Colle di Lupo a Magliano in Toscana. Saranno coinvolti un totale di 18 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione dei flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori

I lavori avranno inizio alle 8 e termineranno, salvo imprevisti, intorno alle 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 20 dello stesso giorno.

L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Aia Bruciata, Castagneta, Ripacci, Colancesco, Buriano, Aia Nova, Colle di Lupo, Consorzio Aquilaia, nel comune di Scansano, e nelle località Pereta Est, Montirozzo, Arcione, Tombara, Granatelle, Sant’Andrea, Consorzio Aquilaia, nel comune di Magliano in Toscana. 

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

