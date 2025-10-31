“Rilancio Economia”: un bando per la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare

Monterotondo Marittimo (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha pubblicato il bando “Rilancio Economia 2025 – Concessione di contributi per la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare del Comune di Monterotondo Marittimo”, finalizzato a sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente e a favorire la ripartenza delle attività economiche legate al settore delle costruzioni.

Il bando sarà attivo dal 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2026, con possibilità di chiusura anticipata nel caso in cui vengano esauriti i fondi stanziati.

L’iniziativa mira a promuovere interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili situati nel territorio comunale, non ancora oggetto di lavori, mediante contributi destinati alle persone fisiche residenti a Monterotondo Marittimo.

“La rigenerazione del patrimonio edilizio esistente non è solo una questione di decoro urbano – sottolinea il sindaco Giacomo Termine –, ma un investimento sul futuro del nostro territorio. Riqualificare gli immobili significa valorizzare il tessuto sociale ed economico del paese, creando lavoro e migliorando la qualità della vita dei nostri residenti.”

Possono accedere ai contributi le persone fisiche residenti nel Comune di Monterotondo Marittimo, che risultino proprietarie o titolari di immobili situati nel territorio comunale. Nel caso di interventi su parti comuni di fabbricati, la domanda deve essere presentata in forma unica e sottoscritta dai proprietari o dall’amministratore condominiale. Sono escluse le unità immobiliari utilizzate per attività imprenditoriali o professionali.

Il bando prevede tre tipologie di intervento, con contributi variabili in base alla natura dei lavori:

riqualificazione dell’involucro esterno del fabbricato (muri perimetrali, coperture, balconi, logge, infissi esterni, bonifiche ambientali, aree pertinenziali). Contributo pari al 60% dell’importo lavori (Iva esclusa) Massimale: 5.000,00 euro;

(muri perimetrali, coperture, balconi, logge, infissi esterni, bonifiche ambientali, aree pertinenziali). Contributo pari al 60% dell’importo lavori (Iva esclusa) Massimale: 5.000,00 euro; sostituzione degli infissi esterni nel centro storico (finestre, persiane e portoni in legno naturale), contributo pari all’80% dell’importo dei lavori (Iva esclusa). Massimale: 6.000,00 euro;

(finestre, persiane e portoni in legno naturale), contributo pari all’80% dell’importo dei lavori (Iva esclusa). Massimale: 6.000,00 euro; interventi su parti interne dell’unità immobiliare, contributo pari al 30% dell’importo lavori (Iva esclusa). Massimale: 3.500,00 euro.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda di contributo. I lavori dovranno essere ultimati entro 10 mesi dalla data di protocollo della domanda (6 mesi per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in edilizia libera).

La domanda può essere inviata tramite Pec all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it, consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (in via Licurgo Bardelloni n. 69), tramite Portale Sut del Comune di Monterotondo Marittimo. Il contributo sarà liquidato a seguito della presentazione della “Comunicazione di fine lavori” presentando la documentazione richiesta dal bando.

Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/10/Bando-Rilancio-Economia-2025.html