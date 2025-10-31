Randagismo felino, Occhi di Gatto: “Verso Consulta per animali e nuove risorse per sterilizzazioni”

Contributi di questo tipo sono fondamentali per sgravare le volontarie, che finora hanno dovuto sostenere quasi interamente sulle proprie spalle i costi di cure veterinarie e sterilizzazioni. È importante, invece, che la responsabilità e l’impegno per la tutela degli animali siano condivisi e sostenuti dall’intera collettività attraverso risorse pubbliche. Come associazione, apprezziamo fortemente questi segnali di attenzione e collaborazione istituzionale, che riteniamo fondamentali per costruire insieme alle cittadine e ai cittadini un sistema stabile di tutela e benessere degli animali”.

Il sostegno della Provincia

“Accogliamo inoltre con favore la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio provinciale di Grosseto della mozione volta a potenziare le campagne di sterilizzazione dei gatti liberi – prosegue il comunicato -. Ringraziamo i promotori e l’intero Consiglio provinciale per aver dato un segnale concreto di responsabilità e impegno verso il contrasto al randagismo”.

Prossimo passo: la Commissione del 3 novembre

“Proprio in questi giorni si registra un ulteriore passo avanti: la3? Commissione consiliaredel Comune di Grosseto è stata convocata perlunedì 3 novembre(alle 12.00 in sala consiliare, al primo piano del Municipio, in piazza Duomo 1) con all’ordine del giorno l’istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali – spiega l’associazione – e l’approvazione del relativo disciplinare, atto preliminare alla discussione e alla votazione in Consiglio comunale.La Commissione è pubblica, i cittadini possono assistere”.

“A questo proposito, rivolgiamo un appello a tutti i consiglieri comunali di Grosseto affinché sostengano il contributo del Comune a livello cittadino alla campagna di sterilizzazione, promuovendo la destinazione delle necessarie risorse economiche e approvando la nascita della Consulta per la tutela degli animali, strumento prezioso di partecipazione civica e collaborazione tra istituzioni e associazioni – termina il comunicato -. Attraverso un impegno condiviso, strutturato e continuativo potremo ridurre nuove nascite e sofferenze, e al tempo stesso contribuire a una vita migliore per tutti gli animali presenti sul nostro territorio.