“La tua voce conta”: la campagna d’ascolto di Impresa Donna Cna arriva a Pitigliano

L'iniziativa è in programma mercoledì 5 novembre

di Redazione
Pitigliano (Grosseto). Dopo gli incontri a Castel del Piano e Orbetello, prosegue la campagna di ascolto di Impresa Donna Cna Grosseto dal titolo “La tua voce conta”: mercoledì 5 novembre, infatti, la presidente di Impresa Donna Paola Checcacci, insieme al personale di Cna e ad altre associate, sarà a Pitigliano, nella sede del seminario vescovile, in via Cardella 21.

L’appuntamento, aperto a imprenditrici, artigiane, lavoratrici e istituzioni, è in programma alle 16. La campagna “La tua voce conta” ha l’obiettivo di raccogliere bisogni e aspettative delle lavoratrici sui vari territori della provincia di Grosseto per poter progettare e programmare azioni che possano migliorare la vita lavorativa e quotidiana.

Gli incontri continueranno il 20 novembre a Massa Marittima, il 25 novembre – in una data simbolica come la Giornata contro la violenza sulle donne – a Castiglione della Pescaia, per concludersi il 9 dicembre a Grosseto.

Intanto, continua anche la programmazione delle attività pubbliche di approfondimento promosse da Impresa Donna: venerdì 14 novembre, la giornalista del Sole 24 Ore, Debora Rosciani, tornerà a Grosseto per parlare di previdenza e presentare il suo libro, scritto a quattro mani con il collega Mauro Meazza, “Investire perché” (edizioni Il Sole 24 Ore).

Per informazioni:  www.cnagrosseto.it – impresadonnagrosseto@cna-gr.it

