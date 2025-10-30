“Una storia ancora semplice”: il tour dei Negramaro fa tappa in Maremma

Follonica (Grosseto). Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa.

Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso.

Per tutta l’estate 2026, i Negramaro porteranno la loro musica nei più importanti festival italiani e faranno tappa il 12 agosto 2026 al Parco Centrale di Follonica per l’edizione 2026 del Follonica Summer Nights , a cura di Leg Live Emotion Group.

“L’arrivo dei Negramaro al Follonica Summer Nights – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini – è un risultato che ci rende estremamente orgogliosi e che segna il definitivo salto di qualità della nostra città. La presenza di un nome di questo calibro conferma la visione della nostra amministrazione: fare di Follonica un polo attrattivo per i grandi eventi a livello nazionale puntando sulla qualità. La cultura e i grandi appuntamenti sono il motore del rilancio turistico, e siamo pronti ad accogliere migliaia di fan per offrire loro un’esperienza di altissimo livello nel nostro splendido Parco Centrale con la collaborazione di Leg Live Emotion Group. Questa è la dimostrazione che Follonica è la piazza giusta per i grandi nomi. E questo non sarà l’unico”

Il tour

“Una storia ancora semplice” non è solo un tour, ma un viaggio nella memoria e nel presente, un racconto sonoro che attraversa due decenni di successi, da “Mentre tutto scorre” a “Estate”, da “Meraviglioso” a “Solo 3 minuti”, fino a “Casa 69” e ai brani più recenti di “Free Love”. Un concerto che celebra la forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e vita condivisa, prima di prendersi il tempo necessario per immaginare nuovi inizi.

Protagonisti di un percorso che ha segnato la musica italiana contemporanea, i Negramaro hanno costruito un legame indissolubile con il proprio pubblico, trasformando ogni live in un rito generazionale. Dall’esordio del 2003 fino a oggi, la loro è una storia di amicizia, sperimentazione e libertà creativa: una storia ancora semplice, ma straordinariamente viva. La storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.

I biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 18.00 di giovedì 30 ottobre.

Radio Italia è la Radio Ufficiale di “Una storia ancora semplice – Tour 2026” dei Negramaro.