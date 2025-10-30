Pino pericolante e pericoloso per il traffico: abbattuto dai Vigili del Fuoco

Grosseto. Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in via Topazio, a Grosseto, per la messa in sicurezza di un pino, reso pericolante probabilmente in seguito all’urto da parte di un mezzo pesante.
A causa dell’impatto, l’albero presentava una marcata inclinazione e il rischio concreto di caduta, costituendo un pericolo sia per la pubblica incolumità che per la viabilità della zona.
Sotto una pioggia battente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche di sicurezza e in accordo con le autorità competenti, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di abbattimento controllato della grossa pianta, eliminando così la situazione di potenziale pericolo.
Sul posto la Polizia Municipale di Grosseto per la regolazione del traffico che, durante le operazioni di abbattimento, è stato interrotto.