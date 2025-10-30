Home CronacaPino pericolante e pericoloso per il traffico: abbattuto dai Vigili del Fuoco
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Pino pericolante e pericoloso per il traffico: abbattuto dai Vigili del Fuoco

Intervento in via Topazio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in via Topazio, a Grosseto, per la messa in sicurezza di un pino, reso pericolante probabilmente in seguito all’urto da parte di un mezzo pesante.

A causa dell’impatto, l’albero presentava una marcata inclinazione e il rischio concreto di caduta, costituendo un pericolo sia per la pubblica incolumità che per la viabilità della zona.

Sotto una pioggia battente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche di sicurezza e in accordo con le autorità competenti, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di abbattimento controllato della grossa pianta, eliminando così la situazione di potenziale pericolo.

Sul posto la Polizia Municipale di Grosseto per la regolazione del traffico che, durante le operazioni di abbattimento, è stato interrotto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Pesca, Simiani replica a Rossi: “Destra incapace di...

“Sviluppo sostenibile: commercialisti, Pmi e banche”, convegno al...

“Le dipendenze patologiche vecchie e nuove”: convegno alla...

“Il filo rosso e un bicchiere di sole”:...

“Matrioske”: Chiara Del Soldato presenta il suo romanzo

La Corte d’Appello proclama gli eletti, Giani: “Si...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: